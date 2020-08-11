Происшествия

Продукты пытался похитить пскович из магазина на Рижском проспекте

В Пскове и Опочке росгвардейцы задержали граждан, подозреваемых в кражах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

13 августа сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получив сигнал «Тревога» из магазина на Рижском проспекте, незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 20-летнего псковича, который похитил из торгового зала продукты питания.

В этот же день в Опочке, в магазине на улице Пушкина росгвардейцами задержан 32-летний мужчина, совершивший хищение продуктов питания.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.