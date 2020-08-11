Происшествия

Харассмент по-псковски - пять реальных историй

Трогает за руку. Заглядывает в глаза. Обнимает за талию. Шутит на предмет интима. Показывает, что очень даже не против сократить дистанцию. Шлет откровенные СМС-сообщения. Позволяет такое, от чего у приличных людей лицо краснеет до ушей. И с каждым разом - все более настойчиво. Напористо. Так, что у жертвы не остается времени на раздумья и принятие решения.

Многие, читая это, вспомнили и случаи из своей жизни, когда было действительно неприятно. Когда границы личного пространства были размыты и стерты. Когда действительно хочется сбежать, уйти от навязчивого приставания и забыть о случившемся. Навсегда. Вот только забыть получается с трудом.

ЦДИ нашел пять псковичей, которые откровенно рассказали о том, как к ним приставали на работе. А заодно и поведали, чем эти истории закончились. И да, харассмент по-псковски, как выяснили мы, это не только про приставания к женщинам, так как один из героев - мужчина.

Подробности в материале на ЦДИ.