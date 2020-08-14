Происшествия

В Красногородске будут судить трех друзей за кражи из гаражей

В суд направлено уголовное дело в отношении трех жителей Красногородского района, которые обвиняются в хищении имущества, совершенном путем незаконного проникновения в помещение группой лиц по предварительному сговору. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В ходе предварительного расследования установлено, что три друга договорились проникнуть в гаражи и похитить оттуда имущество. При этом, пока третий друг ездил реализовывать похищенное, два его товарища совершили кражу еще из одного гаража.

Санкция части 2 статьи 158УК РФ предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до пяти лет.