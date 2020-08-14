Происшествия

Две бутылки виски украл новоржевец в магазине

В Новоржеве росгвардейцы задержали подозреваемого в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области

14 августа экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгаврдии, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на улице Германа сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали молодого человека, который пронес через кассовый узел две бутылки виски общей стоимость 1400 рублей, при этом, не заплатив за них.