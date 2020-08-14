Происшествия

В МВД раскрыли схему вывода миллиардов рублей из России за границу

Сотрудникам правоохранительных органов удалось перекрыть канал вывода денег за рубеж по исполнительным производствам. Об этом в субботу сообщается на сайте МВД.

«Сотрудниками ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Юго-Западного административного округа столицы, ГСУ ГУ МВД России по Москве и представителями Управления ФСБ России по Москве и Московской области пресечен канал вывода денежных средств за рубеж», - цитирует пресс-служба ведомства официального представителя МВД России Ирину Волк.

Противоправная схема заключалась в создании фиктивной задолженности между подконтрольными злоумышленникам организациями. Позже представитель якобы «пострадавшей» фирмы обращался в арбитражный суд с иском о взыскании долга. После вынесения решения суда о взыскании задолженности, исполнительный лист направлялся в Федеральную службу судебных приставов.

«По исполнительному производству с банковского счета должника денежные средства списывались на счет ФССП. После этого истец обращался с заявлением о перечислении денежных средств на расчетный счет принадлежащей ему организации, зарегистрированной в иностранном государстве. Таким образом за рубеж незаконно выводились миллиарды рублей», - говорится в сообщении.

Силовики провели в рамках уголовного дела более 50 обысков в офисных помещениях и жилищах фигурантов. Были обнаружены и изъяты электронные ключи системы «банк-клиент» и печати свыше 200 юрлиц, документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, сообщает «Парламентская газета».

«Двое активных участников группы помещены под домашний арест, в отношении еще двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - подытожила Волк.