Происшествия

Британский подданный пытался незаконно пересечь границу в Псковской области

В Себежском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации подданным Великобритании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В результате четких и слаженных действиях при следовании из Латвийской Республики в Российскую Федерацию задержан 32-летний подданный Великобритании.

За попытку незаконного пересечения государственной границы иностранцу грозит уголовная ответственность, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.