Происшествия

Желание посетить историческую родину может обернуться 6 годами колонии для подданной Швеции

За попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации подданным Королевства Швеции сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области возбуждено уголовное дело по статье 322 УК РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

В целях посещения исторической родины, заведомо зная, что въезд в Российскую Федерацию ей временно запрещен, иностранка решила незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации из Республики Беларусь в Российскую Федерацию в Невельском районе.

По факту возбуждено уголовное дело.

Пограничное управление напоминает о том, что за незаконное пересечение государственной границы российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция статьи 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.