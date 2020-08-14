Происшествия

Житель Палкинского района осужден за кражу денег с банковского счета знакомой

Условный срок получил житель Палкинского района за кражу денег с банковского счета знакомой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре.

28-летний житель Палкинского района активировал по банковской карте своей знакомой услугу «Мобильный банк», привязав ее к абонентскому номеру, находящемуся в его пользовании. Затем молодой человек при помощи своего мобильного телефона списал денежные средства с банковского счета потерпевшей в размере 121 800 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя молодому человеку назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком и возложением ряда обязанностей.