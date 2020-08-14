Происшествия

Пенсионерка сгорела в своем доме в Великолукском районе

Пенсионерка 1953 года рождения сгорела в своем доме в деревне Успенское Великолукского района 16 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Огонь полностью уничтожил деревянный дом и баню. Погибшую обнаружили пожарные. Предполагается, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении погибшей.

17 августа в 4:00 на улице Счастливой в деревне Мякотино Великолукского района сгорели кровля жилого дома, а также пристроенная к жилищу веранда. В результате пожара пострадал мужчина 1957 года рождения - он получил термический ожог спины I степени. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении. Пожарные спасли двух человек и соседний жилой дом.

А в 0:06 в двухкомнатной квартире в микрорайоне Строитель в городе Острове из-за короткого замыкания в стиральной машине оказались закопчены ванная комната, туалет, верхняя часть стен и потолок. Никто не пострадал.