Происшествия

Оставлен в силе приговор в отношении псковича, убившего мужчину ради брака с его женой

Оставлен в силе приговор суда в отношении жителя Псковской области, убившего мужчину ради вступления в брак с его супругой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В судебном заседании установлено, что злоумышленник, находясь во дворе одного из домов в поселке Усвяты, произвел два выстрела из гладкоствольного огнестрельного оружия в грудь потерпевшего. Мужчина скончался на месте.

Приговором Опочецкого районного суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции приговор Опочецкого районного суда оставлен без изменения, жалобы адвоката и осужденного – без удовлетворения.