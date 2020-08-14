Происшествия

Пскович украл 24 бутылки шампуня и упаковку кофе из магазина на Юбилейной

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, укравшего 24 бутылки шампуня и упаковку кофе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной Росгвардии.

15 августа экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Юбилейной, поступил сигнал «Тревога».

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 34-летнего псковича, который похитил из торгового зала 24 бутылки шампуня и упаковку кофе, общей стоимостью более 5000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.