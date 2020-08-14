Происшествия

Кошелек с крупной суммой денег похитили у великолучанки в торговом центре

Кошелек с крупной суммой денег похитили у великолучанки в торговом центре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

15 августа в полицию Великих Лук обратилась местная жительница. 51-летняя женщина рассказала, что в одном из торговых центров города у нее из сумки был похищен кошелек, а в нем находились документы, банковские карты и 52000 рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что кошелек украла 39-летняя великолучанка, которая работала в этом торговом центре. В содеянном женщина призналась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации.