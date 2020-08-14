Происшествия

Алкоголь и продукты похитил из магазина великолучанин

Алкоголь и продукты питания похитил великолучанин из местного магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

16 августа около 9.00 сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» задержали 41-летнего гражданина, который украл спиртные напитки и продукты из магазина на улице Клевцова.

Персонал торговой точки нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.