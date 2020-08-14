Происшествия

Пьяный мужчина попытался обокрасть фирму в Великих Луках

Бытовую технику попытался украсть великолучанин из помещения организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

16 августа в полицию с заявлением о краже обратилась главный бухгалтер одной из городских организаций. Женщина рассказала, что накануне вечером неизвестный проник в помещение фирмы на улице Розы Люксембург в южной столице региона и попытался похитить бытовую технику: телевизор, компьютер и электроплитку. Все электрические приборы злоумышленник вынес на улицу, но унести их дальше похитителю не удалось.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить подозреваемого. Им оказался великолучанин 1986 года рождения, в содеянном мужчина признался. Стражам порядка он пояснил, что в момент совершения преступления был не трезв и поэтому не смог перенести технику через ограждение у здания.

По данному факту возбуждено уголовное дело.