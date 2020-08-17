Происшествия

5000 рублей заплатит жительница Бежаницкого района за унижение росгвардейца

Прокуратурой Бежаницкого района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы Санкт-Петербурга, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

Установлено, что 28 апреля женщина, находясь в помещении дежурной части МО МВД «Бежаницкий», в состоянии алкогольного опьянения, публично высказала в адрес сотрудника Росгвардии, действовавшего в пределах своих полномочий, словесные оскорбления, выраженные в неприличной форме, унизив, таким образом, честь и достоинство представителя власти, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей.

С учетом позиции государственного обвинителя подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ и подвергнута наказанию в виде штрафа в размере 5000 рублей в доход государства.