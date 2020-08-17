Происшествия

До 6 лет тюрьмы грозит жителю Саранска за попытку обокрасть магазин в Пскове

До 6 лет тюрьмы грозит жителю Саранска за попытку обокрасть магазин в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре городе.

Мужчина, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления, приехал в Псков за день до совершения преступления. Как отметили в прокуратуре, преступников было двое, одного задержать не удалось.

Ночью, находясь на Рижском проспекте, злоумышленники разбили стекло и проникли в магазин, где продаются мобильные телефоны, аудио- и видеотехника. Похищенное имущество они сложили в сумку, после чего попытались скрыться с места преступления, но вовремя подъехавшие сотрудники охраны задержали одного из них.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.