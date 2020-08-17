Происшествия

Продукты попытался украсть мужчина из магазина в Великих Луках

Великолукские росгвардейцы задержали 30-летнего мужчину, который пытался похитить продукты из местного магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

17 августа около 15.00 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Октябрьском проспекте – поступил сигнал «Тревога».



Незамедлительно прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали мужчину, который похитил из торгового зала продукты питания. Подозреваемый передан сотрудникам полиции.