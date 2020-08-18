Происшествия

Подозрительный чемодан привлек внимание полиции в здании главпочтамта в Пскове

Подозрительный чемодан привлек внимание полицейских в здании главпочтамта в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сообщение об обнаружении подозрительного предмета поступило в дежурную часть вечером 18 августа. В ходе проверки данного сообщения здание главпочтамта (улица Советская, 20) оцепили. После обследования чемодана служебной собакой выяснилось, что внутри него находятся только личные вещи.

На месте работали полицейские, кинологи, сотрудники МЧС и скорая медицинская помощь.