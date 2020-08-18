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Отсутствие спасательных жилетов стало распространенным нарушением на псковских маломерных судах

18.08.2020 23:15|ПсковКомментариев: 0

Отсутствие спасательных жилетов стало распространенным нарушением на маломерных судах в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

Такой вывод был сделан по итогам месячника безопасности на водных объектах, который провела инспекция по маломерным судам. Нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на судах водного транспорта, а также на маломерных судах (статья 11.10 КоАП РФ) фиксировалось 128 раз, что составляет 51,8 % от всех выявленных правонарушений.

Кроме того, выявлено 87 фактов управления маломерным судном судоводителем, не имеющим при себе документов (статья 11.8.1 КоАП РФ). Доля данных правонарушений составляет 35,2% от общего числа. Статья 11.7 КоАП РФ (нарушение правил плавания) применялась 32 раза (13,0 % всех правонарушений).

В рамках месячника безопасности на водных объектах ГИМС Псковской области провела 241 патрулирование водных акваторий области. Инспекторы выписали 99 предупреждений и 148 постановлений о наложении административного штрафа.

Больше всего нарушений выявили в зоне обслуживания инспекторского отделения № 2 в Великих Луках - 63 и инспекторского участка № 2 в Опочке - 56; на подведомственных акваториях инспекторского отделения № 1 в Пскове - 38, инспекторского участка № 1 в Гдове - 45, межрайонной группой патрульной службы № 1 выявлено 45 нарушений.

Теги: #МЧС #ГИМС
Источник: Псковская Лента Новостей
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