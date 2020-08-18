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Впервые за два года в России вырос оборот фальшивых банкнот

19.08.2020 07:32|ПсковКомментариев: 0

Объем выявленных поддельных купюр увеличился в России впервые за два года. Это следует из данных Центробанка.

Так, в первом полугодии 2020-го он достиг 19 тыс. штук. В таком же периоде 2019 и 2018 годов было обнаружено по 18 тыс. липовых банкнот. Львиная доля фальшивок приходится на купюры пятитысячного номинала. За полгода их выявлено 14,7 тыс., что в 1,2 раза больше, чем было в предыдущие сравниваемые периоды (12,5 тыс.), пишет газета «Известия».

В то же время значительно уменьшилось количество подпольно изготовленных банкнот достоинством в одну и две тысячи.

В пресс-службе Центробанка пояснили, что колебания числа выявляемых поддельных денежных знаков естественно и зависит от целого ряда факторов. Например, рост «фальшивок» в январе (4,1 тыс.), как правило, связан с новогодними праздниками и каникулами, во время которых граждане активно тратят наличные деньги, покупая путевки на отдых, билеты на самолеты и поезда, различные товары, бытовую и цифровую технику.

Теги: #фальшивки #банки
Источник: Псковская Лента Новостей
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