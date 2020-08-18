Происшествия

Складированные дрова у больничной котельной в Гдове поджег неизвестный

По предварительной информации, складированные дрова у больничной котельной № 2 в городе Гдове поджег неизвестный. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фотография газеты «Гдовская заря»

Сообщение о возгорании поступило 19 августа в 1:40. Три штабеля дров находились вблизи здания котельной на улице Белоцерковец. Огонь повредил 80 кубических метров древесины.

Пожарным удалось спасти здание котельной. Никто не пострадал.

Сейчас, по данным Псковской Ленты Новостей, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подозреваемый пока не установлен.