Происшествия

Пскович похитил алкоголь из магазина на улице Кузбасской Дивизии

Молодой пскович похитил алкоголь из магазина на улице Кузбасской Дивизии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

19 августа находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Кузбасской Дивизии – поступил сигнал тревоги.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 24-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Подозреваемый передан сотрудникам полиции.