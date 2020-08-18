Происшествия

Красногородец предстанет перед судом за избиение своего знакомого

В Пыталовский районный суд направлено уголовное дело в отношении жителя Красногородского района, обвиняемого в избиении своего знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В ходе предварительного расследования установлено, что при распитии алкогольных напитков между двумя знакомыми возник конфликт. Ранее судимый мужчина после словесной перепалки не нашел иных аргументов кроме удара в челюсть своему знакомому, от которого последний упал на пол. Лежащему на полу мужчине также были нанесены несколько ударов ногами по туловищу и поленом по голове. В результате он получил закрытые переломы ребер, челюсти, сотрясение головного мозга.

Санкция пункта «з» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть с применением предмета, используемого в качестве оружия) предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы сроком до 5 лет.