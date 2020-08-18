Житель Пыталовского района порезал сожителя своей матери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя.
Конфликт возник 18 августа вечером на почве личных неприязненных отношений. В ходе драки подозреваемый нанес несколько ударов ножом своему оппоненту. Потерпевший 1985 года рождения был доставлен в медицинское учреждение.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Юноша был задержан по месту жительства, нож изъят.
По данному факту проводится проверка.