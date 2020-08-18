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Почти 300 тысяч рублей за сутки лишились псковичи, доверившись мошенникам

19.08.2020 17:11|ПсковКомментариев: 0

Почти 300 тысяч рублей за сутки лишились псковичи, доверившись мошенникам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД. 

За сутки сообщения о дистанционных хищениях поступили в полицию Пскова, Великих Лук и Псковского района.

Звонившие неизвестные представлялись сотрудниками службы безопасности банков и сообщали собеседникам, что с их счетов пытаются незаконно списать денежные средства, а чтобы приостановить транзакцию необходимо назвать ключ из смс-сообщения.

Некоторым жителям региона мошенники предлагали приостановить незаконное оформление кредита. После общения с лжебанкирами 24-летняя великолучанка лишилась почти 44 тысяч рублей, 33-летний житель Псковского района  - 60 тысяч рублей, 37-летняя женщина обратилась в ОМВД России по Псковскому району с заявлением о хищении 173 тысяч рублей, а 62-летняя псковичка перевела мошенникам 8 тысяч рублей.

По всем фактам проводятся проверки, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследования продолжаются.

Теги: #умвд россии по псковской области #мошенничество
Источник: Псковская Лента Новостей
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