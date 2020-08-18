Происшествия

Угнанный в Киришах строительный кран за 4 млн рублей найден в Себеже

Угнанный в Киришах строительный кран найден под Псковом. Об этом пишет портал mayaksbor.ru со ссылкой на пресс-службу главного управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: Пресс-служба главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В полицию поступило заявление о том, что в ночь на 13 августа с охраняемой стройплощадки на шоссе Энтузиастов в Киришах был угнан строительный кран, оцененный заявителем в 4 миллиона рублей.

Расследование хищения дорогостоящего оборудования привело сотрудников полиции в Псковскую область, где был задержан подозреваемый в похищении.

Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса (кража). Четыре дня спустя пропавший кран был найден в Себеже Псковской области.

Почти одновременно в Ленинградской области был задержан 39-летний неработающий житель города Отрадное, который может быть причастен к краже.