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Угнанный в Киришах строительный кран за 4 млн рублей найден в Себеже

19.08.2020 21:53|ПсковКомментариев: 1

Угнанный в Киришах строительный кран найден под Псковом. Об этом пишет портал mayaksbor.ru со ссылкой на пресс-службу главного управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: Пресс-служба главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В полицию поступило заявление о том, что в ночь на 13 августа с охраняемой стройплощадки на шоссе Энтузиастов в Киришах был угнан строительный кран, оцененный заявителем в 4 миллиона рублей.

Расследование хищения дорогостоящего оборудования привело сотрудников полиции в Псковскую область, где был задержан подозреваемый в похищении. 

Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса (кража). Четыре дня спустя пропавший кран был найден в Себеже Псковской области.

Почти одновременно в Ленинградской области был задержан 39-летний неработающий житель города Отрадное, который может быть причастен к краже.

Теги: #Угон #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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