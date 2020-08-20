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Происшествия

Островичку со шрамом на лбу разыскивает полиция

20.08.2020 10:21|ПсковКомментариев: 0

Полиция разыскивает без вести пропавшую 44-летнюю Елену Викторову, проживающую в деревне Дуловка Островского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

11 августа женщина ушла в неизвестном направлении из деревни Бахарево Островского района и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост до 150 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темно-русые, короткие, глаза карие, на лбу имеется шрам. Была одета в белую футболку, голубые лосины, на ногах - розовые резиновые шлепанцы.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о месте нахождении Викторовой, просят сообщить в дежурную часть ОМВД России по Островскому району по телефонам: 8(81152)36-112, 02, 112 или в ближайший отдел полиции.

Теги: #остров #пропал человек #умвд россии по псковской области #розыск
Источник: Псковская Лента Новостей
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