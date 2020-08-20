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Великолукская пенсионерка решила купить автомобиль и лишилась 60 тысяч рублей

20.08.2020 10:29|ПсковКомментариев: 0

Великолукская пенсионерка решила купить автомобиль и лишилась 60 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, 68-летняя великолучанка решила приобрести автомобиль «Шевроле». Встретившись с продавцом, женщина осталась довольна транспортным средством и отдала ему 60 тысяч рублей – всю стоимость сделки. Мужчина, предлагавший купить иномарку, пообещал встретиться с ней в ГИБДД и оформить покупку. Однако больше она его не видела – мужчина перестал выходить на связь.

Благодаря мероприятиям, проведенным сотрудниками регионального управления уголовного розыска, личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее судимый житель Великолукского района 1973 года рождения. Он уже дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: #великие луки #мошенники #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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