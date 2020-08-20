Происшествия

Опочанин горлышком бутылки ранил посетителя кафе

В Опочке росгвардейцы задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений мужчине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

18 августа около 4.00 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Опочецкое» получил информацию о том, что у кафе на улице Красногородской в ходе конфликта неизвестный гражданин ранил горлышком бутылки посетителю кафе и скрылся.

В ходе поисковых мероприятий росгвардейцы задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.