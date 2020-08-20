Происшествия

Названа предположительная причина возгорания в Гельдтовой бане

Предположительной причиной возгорания в Гельдтовой бане стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

На данный момент возгорание мусора в неэксплуатируемом здании бани ликвидировано.

Напомним, очевидцы сообщали, что до приезда пожарных видели детей, которые в панике выбегали из здания.

Гельдтова баня является объектом культурного наследия регионального значения. В марте 2015 года здание бани выкупила компания «Сити Сервис» за 8 миллионов 100 тысяч рублей. Осенью 2019 года инвестор рассказал о своих намерениях провести реконструкцию здания. По договору с муниципалитетом, Гельдтова баня должна сохранить свои функции. После реконструкции в здании планируется баня на 40 человек и кафе.

Смотрите также Жара по-псковски: что ждет легендарную Гельдтову баню

На данный момент владельцами получено от органа охраны памятников разрешение на проведение реставрационных работ в срок до 31 декабря 2021 года.