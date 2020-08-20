Происшествия

Похитителя алкоголя задержали росгвардейцы в одном из магазинов Пскова

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, укравшего алкоголь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Росгвардии.

20 августа сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали гражданина, который похитил спиртные напитки в магазине на улице Труда. Персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии.

Они задержали мужчину и для дальнейшего разбирательства передали его в территориальный отдел полиции.