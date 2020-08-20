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Таможенника будут судить в Пскове за дачу взятки

Таможенника будут судить в Пскове за дачу взятки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

В настоящее время завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного государственного таможенного инспектора МАПП «Бурачки». Основанием для его возбуждения послужили материалы оперативно-розыскной деятельности регионального управления ФСБ России и ОПК Псковской таможни.

Из материалов уголовного дела следует, что таможенник пытался дать взятку в размере 20 тыс. рублей следователю Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ за прекращение в отношении него находящегося в производстве уголовного дела.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.