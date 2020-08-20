Происшествия

Выпавший из окна восьмилетний пскович находится в реанимации

Выпавший из окна дома в Пскове восьмилетний мальчик находится в реанимационном отделении Детской областной клинической больницы, сообщили Псковской Ленте Новостей в медицинском учреждении.

Степень тяжести его состояния сотрудники больницы не комментируют.

Напомним, мальчик выпал из окна дома на Октябрьском проспекте вечером 20 августа. Его госпитализировали с переломом позвоночника.

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Расследованием происшествия занимается СУ СК России по Псковской области. Обстоятельства произошедшего пока не разглашаются.