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Происшествия

Похитителей мороженого задержала полиция в Пскове

21.08.2020 15:25|ПсковКомментариев: 1

Похитителей мороженого задержала полиция в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД. 

Вечером 20 августа в отдел полиции №2 УМВД России по городу Пскову обратилась 45-летняя местная жительница. Она пояснила, что является индивидуальным предпринимателем и владельцем торговой точки на остановке Летний сад. Накануне в темное время суток двое неизвестных похитили из холодильника, принадлежавшему заявительнице, 20 упаковок мороженого. При этом у торгового места в момент нахождения там злоумышленников был 22-летний сын потерпевшей, он сделал похитителям замечание, в ответ на которое к нему применили насилие.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские по «горячим следам» установили личности грабителей. Ими оказались два безработных псковича 2002 года рождения. Молодые люди ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражи. В содеянном они признались, однако похищенное не было изъято: злоумышленники уже успели съесть похищенное.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 «Грабеж» УК РФ. Расследование продолжается.

Теги: #кража #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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