Происшествия

Бывший бухгалтер вернет в бюджет Пскова около 1 миллиона рублей

Псковский городской суд признал бывшего бухгалтера МКУ «Центр финансово-бухгалтерского обслуживания» виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Бывший бухгалтер организовала мошенническую схему хищения бюджетных денежных средств муниципального образования «Город Псков», выделенных в качестве субвенции, предназначенной для компенсации родителям части платы по уходу за детьми. Речь идет об изготовлении фиктивных документов с ложными сведениями.

В результате ее противоправных деятельности, которую пресекли сотрудник регионального УФСБ, муниципальному образованию был причинен значительный материальный ущерб.

Экс-бухгалтер привлечена к уголовной ответственности с назначением наказания на срок 1 год 6 месяцев лишения свободы условно. Кроме того, с осужденной в пользу МО «Город Псков» взыскано около 1 миллиона рублей в счет возмещения ущерба.