Происшествия

Псковский суд освободил из-под стражи бывшего замруководителя УФССП Петербурга

Псковский областной суд освободил из-под стражи бывшего замглавы судебных приставов Петербурга Марину Окрушко. В СИЗО она провела одиннадцать месяцев по обвинению в передаче денег своему коллеге Сергею Колесникову, сообщает «Фонтанка».

Смотрите также Суд оставил под стражей обвиняемую в даче взятки главному приставу Псковской области

Как пишет издание, 21 августа облсуд отменил продление стражи Окрушко и освободил ее под домашний арест до 14 сентября 2020 года. Меру пресечения она будет отбывать в псковской квартире.

Напомним, по имеющейся информации, Окрушко обратилась к Колесникову в начале августа 2019 года с просьбой о скорейшей передаче на торги арестованного имущества региональной авиакомпании «Псковавиа». Оно оценивалось в сумму примерно 120 млн рублей. Не исключено, что в имущественную массу входили два самолета Ан-26, об аресте которых в июне 2019 года сообщал Северо-Западный СК на транспорте. Он ведет уголовное дело гендиректора «Псковавиа» Виктора Мартыненко.

Марина Окрушко якобы пообещала, что заинтересованные в торгах люди отблагодарят Сергея Колесникова. Он согласился на предложение, сообщил о нем сотрудникам ФСБ и назвал петербургской коллеге свою цену - 4 млн рублей.