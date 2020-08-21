Происшествия

Ребенок в районе острова Залита мог утонуть из-за недосмотра родителей

Ребенок в районе острова Залита мог утонуть из-за недосмотра родителей. Об этом сообщил руководитель духовно-нравственного направления Молодежного центра, член Союза краеведов России Андрей Таскаев в социальной сети «ВКонтакте».

«На Талабах в Псковском озере произошла беда, - отметил он. - В одной группе гостей родители не досмотрели за младенцем, и мальчик 4 лет утонул. Прошу всех, особенно отцов, помолиться за новопреставленного мл. Владимира».

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Тело ребенка 21 августа обнаружили местные рыбаки.