Происшествия

Великолукского подростка отправили в колонию за убийство, кражу и поджог

Великолукского подростка суд отправил на семь лет в колонию общего режима за убийство, кражу и поджог, сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре.

Ночью 11 апреля 2019 года нетрезвый подросток в комнате общежития по адресу: Великие Луки, улица Дружбы, 5, корпус 2, на почве личных неприязненных отношений убил проживающего там человека. Он нанес потерпевшему множественные удары ножом в различные части тела, от которых смерть наступила на месте происшествия.

После убийства преступник украл имущество убитого и поджег комнату, чтобы скрыть следы преступления.

Подсудимый вину в инкриминируемых преступлениях признал, добавили в прокуратуре.