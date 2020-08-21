Происшествия

Низкорослую жительницу Островского района разыскивают полицейские

Полицейские разыскивают пропавшую без вести 44-летнюю жительницу деревни Дуловка Островского района Елену Викторову, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

11 августа женщина ушла в неизвестном направлении из деревни Бахарево Островского района. Разыскиваемая ростом до 150 см, худощавого телосложения. У нее овальное лицо, темно-русые короткие волосы, карие глаза, на лбу имеется шрам. Была одета в белую футболку, голубые лосины, на ногах - розовые резиновые шлепки.

Оперативно-значимую информацию можно сообщить в дежурную часть ОМВД России по Островскому району по телефонам 8(81152)36-112, 02, 112, или в ближайший отдел полиции.