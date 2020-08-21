В Новоржеве росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже

В Новоржеве экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Пушкиногорское» задержал гражданина, подозреваемого краже велосипеда
20 августа около 20 часов росгвардейцы получили информацию о том, что от дома по улице Смольной, неизвестный гражданин похитил велосипед.
В ходе поисковых мероприятий росгвардейцы задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний местный житель. Похищенное изъято.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Росгвардии, для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.