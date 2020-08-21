Происшествия

В Псковской области продолжается розыск мужчины с татуировками по всему телу

Полиция продолжает розыск без вести пропавшего Сергея Павлова, 07.10.1962 года рождения, проживающего в городе Остров. 12 августа 2020 года он ушел из дома в городе Остров в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службу УМВД по региону.

Приметы: рост до 165 см; худощавого телосложения; лицо треугольное; волосы светлые, короткие; глаза голубые. Все тело, кроме лица, в татуировках. Был одет в футболку темно-синего цвета в сетку; спортивные штаны темно-синего цвета с белыми лампасами; резиновые шлепки черного цвета.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о месте нахождении Сергея Павлова, просят сообщить в дежурную часть ОМВД России по Островскому району по телефонам 8(81152)36-112, 02, 112, или в ближайший отдел полиции.