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В Псковской области продолжается розыск мужчины с татуировками по всему телу

23.08.2020 10:01|ПсковКомментариев: 0

Полиция продолжает розыск без вести пропавшего Сергея Павлова, 07.10.1962 года рождения, проживающего в городе Остров. 12 августа 2020 года он ушел из дома в городе Остров в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службу УМВД по региону.

Приметы: рост до 165 см; худощавого телосложения; лицо треугольное; волосы светлые, короткие; глаза голубые. Все тело, кроме лица, в татуировках. Был одет в футболку темно-синего цвета в сетку; спортивные штаны темно-синего цвета с белыми лампасами; резиновые шлепки черного цвета.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о месте нахождении Сергея Павлова, просят сообщить в дежурную часть ОМВД России по Островскому району по телефонам  8(81152)36-112, 02, 112, или в ближайший отдел полиции.

Источник: Псковская Лента Новостей
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