Происшествия

Невельчанин незаконно зарегистрировал у себя гражданина Таджикистана

На территории Невеля полицией установлено лицо, подозреваемое в фиктивной регистрации иностранных граждан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, по имеющимся сведениям, в Невеле в доме 8 по улице Ломоносова 48-летний местный житель незаконно зарегистрировал гражданина Республики Таджикистан. Он дал признательные показания.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

В этой связи полиция напоминает жителям области об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния - в соответствии со статьей ст. 322.3 УК РФ, граждане наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.