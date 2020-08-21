Происшествия

Полиция ведет розыск очевидцев смертельного ДТП в Пскове

В производстве Следственного управления УМВД России по городу Пскову находится уголовное дело, возбужденное по факту дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД, установлено, что 15 августа 2020 года около 17 часов 10 минут в городе Пскове у дома №41 по Рижскому проспекту водитель автомобиля «Hyundai Tucson», находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь на красный сигнал светофора, совершил наезд на велосипедиста, пересекавшую проезжую часть Рижского проспекта по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал пешеходного светофора. В результате ДТП велосипедист скончался на месте.

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Просьба откликнуться очевидцев произошедшего и обратиться по адресу: город Псков, улица Инженерная дом 4а, кабинет 309, а также позвонить по телефону 02 или 59-63-58.