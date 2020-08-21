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Задержанного в Пскове белорусского экс-следователя вывезли из России

Адвокат Вячеслав Головин сообщил со ссылкой на источник, что задержанного в Пскове при попытке выехать в Латвию бывшего сотрудника СК Белоруссии Андрея Остаповича, вывезли на территорию Белоруссии. Об этом в воскресенье, 23 августа, сообщает «МК».

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Как сообщалось ранее, бывшего сотрудника Следственного комитета Белоруссии Андрея Остаповича задержали в псковской гостинице «Рижская» 21 августа около 22:00. По словам его адвоката Вячеслава Головина, Андрей Остапович в субботу находился в Завеличенском отделе полиции Пскова.

«Меня к нему сегодня не пустили, сказали, что не пустят и завтра, хотя завтра истекает 48-часовой срок его задержания. По данным моих источников, официальная версия задержания - якобы он незаконно пересек границу Российской Федерации; наверное, будет пандемия рассматриваться. Но на самом деле ждут документы из Белоруссии о его экстрадиции. Белорусы вменяют ему чуть ли не измену родине», - заявил адвокат накануне.

«Пока он находился в Белоруссии, никто ему официально ничего не вменял. Он пытался выехать в Латвию, ему дали добро на политическое убежище, дали визу, так называемую визу D, которая позволяла бы ему въехать в Латвию в период пандемии, но он, увы, не успел», - добавил адвокат.

Фото: РБК