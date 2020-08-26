Происшествия

Пенсионерка сгорела в Гдовском районе

Пенсионерка 1945 года рождения погибла при пожаре в доме в деревне Ельма Гдовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 13:58 25 августа. На одном из участков в деревне полностью сгорел жилой дом, а на втором жилище огонь уничтожил кровлю. Кроме того, сгорел припаркованный вблизи автомобиль Mitsubishi ASX.

Погибшую собственницу нашли на месте пожара. Ее мужа 1943 года рождения госпитализировали в Псковскую областную клиническую больницу в шоковом состоянии, термическими ожогами спины, рук, головы и правой ноги III степени.

Предполагается, что возгорание произошло из-за аварийного режима работы электропроводки.