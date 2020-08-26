Происшествия

Великолучанина задержали за хулиганство на АЗС

Подозреваемого в хулиганстве задержали росгвардейцы в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Росгвардии.

25 августа экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» поступило сообщение, что на одной из АЗС на улице Холмской неизвестный мужчина выражается грубой нецензурной бранью в адрес клиентов и мешает осуществлять заправку автомобилей.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 36-летнего местного жителя. Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.