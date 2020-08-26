Происшествия

Более 7 лет в тюрьме проведет псковичка за сбыт синтетических наркотиков

Жительницу Пскова отправили на 7 лет и 1 месяц в исправительную колонию общего режима за совершение наркопреступлений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Женщина входила в состав преступного сообщества, специализирующегося на сбыте запрещенных в России синтетических наркотических средств через «закладки» с использованием интернета.

Псковский городской суд признал ее виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), трех преступлениях, предусмотренных пунктом «а» части 4 статьи 228.1 УК РФ (сбыт наркотических веществ) и частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, переработка наркотических средств).

Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Псковской области. Приговор вступил в законную силу, добавили в ведомстве.