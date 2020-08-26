Происшествия

Фальшивая пятитысячная банкнота обнаружена в финансовом учреждении Пскова

В Пскове полицией изъята фальшивая купюра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что банкнота достоинством 5000 рублей образца 1997 года выпуска обнаружена работником финансового учреждения, расположенного на Октябрьском проспекте. Туда купюра поступила из другого финансового учреждения, где она была принята в кассу вместе с суточной выручкой магазина крупной продуктовой сети.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» УК РФ. Расследование продолжается.



И подобные факты на территории региона, к сожалению, не единичны. В связи с этим полиция напоминает гражданам об алгоритме действий при выявлении фальшивых денежных знаков.



Постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюра. Незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщите приметы лица, осуществившего ее сбыт. Если вы этого не сделаете и попытаетесь избавиться от купюры путем ее сбыта, то сами совершите преступление.

Если вы обнаруживаете поддельную купюру в момент ее получения, по возможности, примите меры к задержанию лица, совершающего сбыт купюры (обратитесь к охране магазина, позвоните в полицию, нажмите тревожную кнопку).

Ни в коем случае нельзя возвращать купюру сбытчику. Необходимо запомнить его приметы, автотранспорт, на котором он передвигался, а также очевидцев сбыта, о чем сразу же сообщить сотрудникам полиции.

В случае обнаружения поддельной купюры при пересчете выручки в коммерческой организации также следует без промедления обратиться в ближайшее отделение полиции и ожидать прибытия следственно-оперативной группы, которая компетентно разберется в сложившейся ситуации.

Категорически запрещается после обнаружения поддельной банкноты сдавать её вместе с выручкой в банк. В этом случае лицо, сдающее купюру, также совершает сбыт фальшивки и будет привлечено к уголовной ответственности.