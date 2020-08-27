Происшествия

Две бани сгорели в Псковской области за сутки

Две бани сгорели в двух районах Псковской области за прошедшие дежурные сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, 26 августа в 13.20 на улице Ваулинской в садоводстве «Милевка» Псковского района баня выгорела изнутри в результате аварийного режима работы электросети. А 27 августа в 2.25 в деревне Курово Пушкиногорского района баня сгорела из-за короткого замыкания электропроводки.

Кроме того, вчера в 11.21 в деревне Замошье Псковского района выгорела хозяйственная постройка в связи с аварийным режимом работы холодильника. В 23.19 на улице Новоселенинской в Великих Луках огонь повредил кровлю и стены неэксплуатируемого полуразрушенного строения. Предполагается, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.

Прошедшей ночью также горел жилой дом на улице Рабоче-Крестьянской в Новоржеве. Огонь уничтожил крышу жилища и повредил дощатую веранду. Причиной возгорания стал аварийный режим электропроводки.

На пожарах никто не пострадал, добавили в ведомстве.