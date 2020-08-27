Происшествия

Ограбившего магазин великолучанина поймали полицейские

Полицейские установили подозреваемого в ограблении сетевого продуктового магазина в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инцидент произошел 8 мая в магазине на улице Зверева. Мужчина забрал с полки в зале алкогольную продукцию, спрятал ее под одежду и ушел.

Подозреваемым оказался 35-летний безработный житель поселка Дорожный Великолукского района. Ранее он был судим за кражи и хранение наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).